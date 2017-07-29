Болгарская исламская академия выбирает студентов: как прошла вторая смена летней школы

07:00, 29.07.2017 12
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Недавно в Болгарской исламской академии завершилась вторая смена летней школы. Слушатели курсов, из которых должны отбираться будущие магистранты и докторанты вуза, сдали тестовый экзамен и прошли собеседование. Из 26 человек 20 испытания прошли: 10 получили «пятерки» и 10 — «четверки». Сотрудники учебного заведения уже присматриваются к будущим студентам.

Фотографии предоставлены пресс-службой академии

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