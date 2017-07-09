«Ночная Казань» на Кремлевской набережной для любителей бега

07:42, 09.07.2017 37 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня ночью на Кремлевской набережной Казани прошел забег «Ночная Казань». Участники попробовали свои силы на дистанциях 5 и 10 км. Для самых юных участников организаторы предусмотрели «мини-марафон» на 400 метров.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 июля
    Ночью надо спать )
    А бегать по бетону так вообще моветон;)
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  • Анонимно 10 июля
    Это победа для всех и победа для каждого участника. Ребята, вы - молодцы!
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