​С возвращением! Как Казань встретила Даниса Зарипова

В Казань вернулся один из лучших хоккеистов в истории "Ак Барса", выступавший за клуб на протяжении 12 сезонов и завоевавший вместе с командой все главные трофеи российского и европейского хоккея. За «Ак Барс» Данис Зарипов будет выступать под 25-м номером.



Сегодня в ледовом дворце «Татнефть Арена» поклонники спортсмена смогли получить автограф своего кумира.