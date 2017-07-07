​С возвращением! Как Казань встретила Даниса Зарипова

20:30, 07.07.2017 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казань вернулся один из лучших хоккеистов в истории "Ак Барса", выступавший за клуб на протяжении 12 сезонов и завоевавший вместе с командой все главные трофеи российского и европейского хоккея. За «Ак Барс» Данис Зарипов будет выступать под 25-м номером.

Сегодня в ледовом дворце «Татнефть Арена» поклонники спортсмена смогли получить автограф своего кумира.

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