Номера Михайлова: что скрывается за обновленным фасадом?

17:33, 07.07.2017 24
1/24
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня журналистам показали очередной исторический объект, который к концу следующего года планирует отреставрировать компания ASG. Это дом на Лобачевского, 3/24, известный как гостиница купца Михайлова. В историю он вошел во многом благодаря актеру Василию Качалову, который жил там с 1897-го по 1899 год.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи