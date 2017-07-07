Номера Михайлова: что скрывается за обновленным фасадом?

Сегодня журналистам показали очередной исторический объект, который к концу следующего года планирует отреставрировать компания ASG. Это дом на Лобачевского, 3/24, известный как гостиница купца Михайлова. В историю он вошел во многом благодаря актеру Василию Качалову, который жил там с 1897-го по 1899 год.