Номера Михайлова: что скрывается за обновленным фасадом?

Сегодня журналистам показали очередной исторический объект, который к концу следующего года планирует отреставрировать компания ASG. Это дом на Лобачевского, 3/24, известный как гостиница купца Михайлова. В историю он вошел во многом благодаря актеру Василию Качалову, который жил там с 1897-го по 1899 год.
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