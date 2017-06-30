О чем рассказали омбудсмену? Татьяна Москалькова проинспектировала 7-ю горбольницу

20:00, 30.06.2017 13
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  • Дарья Турцева
  • Дарья Турцева
  • Дарья Турцева
  • Дарья Турцева
  • Дарья Турцева
  • Дарья Турцева
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала в Казань на координационный Совет уполномоченных ПФО. До совещания омбудсмен побывала в казанской больнице №7, пообщалась с пациентами и журналистами.

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