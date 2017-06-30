​Совет в Болгаре: презентация академии, рассуждения об исламском образовании и намаз в Белой мечети

Сегодня в новом комплексе Болгарской исламской академии состоялось заседание Совета по исламскому образованию, в рамках которого прошли презентация академии и научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы современного исламского образования». После презентации гости совершили пятничный намаз в молельном зале Белой мечети.
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комментарии
Осталось только присоединить БИА к КФУ и ТНУ (Татарский национальный университет) станет центром мировой науки - Нобелевские лауреаты наконец-то появятся и среди уроженцев славного града Казани.
Кандидат физико-математических наук и доктор экономических наук может быть ректором Имперского университета, но ни как не национального илирелигиозного.
Казанский университет всегда был Имперским университетом, и никогда не был Русским университетом.
Никогда Казанский университет не был Православным университетом.
Несмотря на многие попытки.
Зачем Казанский университет пытаются сделать Национальным Татарским университетом?
Да еще и Исламским.
Это очень опасная ошибка.
Казань, Поволжье, Хазарский каганат, Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское Ханство, Российская Империя, и даже СССР всегда были ИМПЕРИЯМИ, а не национальными государствами.
А университеты всегда. во всем мире и во все времена были проводниками свободы, многомыслия, разнообразия и одновременно объединения, а следовательно и проводниками Имперской идеологии в самом лучшем смысле этого слова.
УНИВЕРСИТЕТЫ всегда ОБЪЕДИНЯЛИ.
Это вариант нашего ислама?
Женщина бе