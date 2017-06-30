​Совет в Болгаре: презентация академии, рассуждения об исламском образовании и намаз в Белой мечети

18:31, 30.06.2017 79 12
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Сегодня в новом комплексе Болгарской исламской академии состоялось заседание Совета по исламскому образованию, в рамках которого прошли презентация академии и научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы современного исламского образования». После презентации гости совершили пятничный намаз в молельном зале Белой мечети.

комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 30 июня
    такие красивые кабинеты. деревянной отделки
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  • Анонимно 30 июня
    на фото № 62 - будущий студент Академии. Правильно, пока есть возможность поспи, с 1-го сентября не дадут.
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  • Анонимно 30 июня
    Ректор федерального университета органически смотрится в станах исламской академии.

    Осталось только присоединить БИА к КФУ и ТНУ (Татарский национальный университет) станет центром мировой науки - Нобелевские лауреаты наконец-то появятся и среди уроженцев славного града Казани.

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    Анонимно 30 июня
    Шестиконечная звезда Давида тоже органично вплетена в интерьеры БИА.

    Кандидат физико-математических наук и доктор экономических наук может быть ректором Имперского университета, но ни как не национального илирелигиозного.

    Казанский университет всегда был Имперским университетом, и никогда не был Русским университетом.
    Никогда Казанский университет не был Православным университетом.
    Несмотря на многие попытки.

    Зачем Казанский университет пытаются сделать Национальным Татарским университетом?
    Да еще и Исламским.

    Это очень опасная ошибка.

    Казань, Поволжье, Хазарский каганат, Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское Ханство, Российская Империя, и даже СССР всегда были ИМПЕРИЯМИ, а не национальными государствами.

    А университеты всегда. во всем мире и во все времена были проводниками свободы, многомыслия, разнообразия и одновременно объединения, а следовательно и проводниками Имперской идеологии в самом лучшем смысле этого слова.

    УНИВЕРСИТЕТЫ всегда ОБЪЕДИНЯЛИ.
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  • Анонимно 30 июня
    Какие яркие фотографии. Спасибо вашему фотографу!
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    Анонимно 30 июня
    Рахматуллин - фотограф? Он хороший пишущий журналист. Но не фотограф.
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    Анонимно 30 июня
    не завидуйте)
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    Анонимно 30 июня
    Фотографии действительно замечательные.
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    Анонимно 30 июня
    Ждем острот Тимура в статье. Она ведь будет?
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  • Анонимно 30 июня
    Надписи на татарском на табличках свидетельствуют о засилии русских языковых конструrций в татарских головах.
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  • Анонимно 30 июня
    Женщины: принципиально не надевшие платки; принципиально не поднимающие ладони; поднимающие ладони без платка.

    Это вариант нашего ислама?



    Женщина бе
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  • Анонимно 03 июля
    совет вам да болгар!
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