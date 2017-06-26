Закрыть «наливайки» и атака зонтичных брендов: как в Общественной палате с рекламой пива боролись

18:35, 26.06.2017 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Агрессивной рекламой безалкогольного пива возмутились активисты молодежных, родительских и трезвеннических организаций. Они утверждают, что, пользуясь лазейками в законодательстве, производители пива вербуют новых потребителей. Круглый стол, посвященный этой проблеме, прошел в Общественной палате РТ.

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