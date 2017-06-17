В Казани простились с Альфией Авзаловой

14:23, 17.06.2017 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в здании Татгосфилармонии прошло прощание с выдающейся певицей, заслуженной артисткой РСФСР и ТАССР, народной артисткой ТАССР, лауреатом Государственной премии Татарстана имени Г. Тукая Альфией Авзаловой, ушедшей из жизни 15 июня.

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