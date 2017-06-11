Россия, Ресей, Russia. Владимир Путин и Рустам Минниханов на ЭКСПО-2017

10 июня в Астане официально начала работу Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017. Накануне открытия выставки экспозицию осмотрел президент России Владимир Путин. Отметим, что генеральным партнером первой тематической недели с 10 по 18 июня является Татарстан. Президент РТ Рустам Минниханов провел экскурсию для почетных гостей по экспозиции Республики Татарстан и коротко рассказал о ведущих предприятиях региона.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 в Астане будет работать с 10 июня по 10 сентября. Ожидается, что выставку посетят около двух миллионов посетителей, а общее число посещений составит порядка пяти миллионов. В подготовке павильонов ЭКСПО-2017 приняли участие более 100 стран и международных организаций. Российская экспозиция является одной из самых больших и ярких выставочных площадок на ЭКСПО-2017 площадью более 1 тыс. кв. м. Она раскрывает тему энергетического потенциала нашей страны на примере уникального природного региона Русская Арктика.