Россия, Ресей, Russia. Владимир Путин и Рустам Минниханов на ЭКСПО-2017

07:00, 11.06.2017 33
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  • kremlin.ru
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10 июня в Астане официально начала работу Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017. Накануне открытия выставки экспозицию осмотрел президент России Владимир Путин. Отметим, что генеральным партнером первой тематической недели с 10 по 18 июня является Татарстан. Президент РТ Рустам Минниханов провел экскурсию для почетных гостей по экспозиции Республики Татарстан и коротко рассказал о ведущих предприятиях региона.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 в Астане будет работать с 10 июня по 10 сентября. Ожидается, что выставку посетят около двух миллионов посетителей, а общее число посещений составит порядка пяти миллионов. В подготовке павильонов ЭКСПО-2017 приняли участие более 100 стран и международных организаций. Российская экспозиция является одной из самых больших и ярких выставочных площадок на ЭКСПО-2017 площадью более 1 тыс. кв. м. Она раскрывает тему энергетического потенциала нашей страны на примере уникального природного региона Русская Арктика.

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