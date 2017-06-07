«Cюда придет халяль-бизнес»: как в Старо-Татарской слободе реставрируют купеческие усадьбы XIX века

Группа компаний ASG приступила ко второму этапу реставрации двух средовых объектов в Старо-Татарcкой слободе Казани. До конца года полностью готовыми к эксплуатации, по заверениям собственника, будут татарские усадьбы XIX века на Тукая, 84 и Тукая, 86.
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