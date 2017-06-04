«Обгоняй-ка!»: крути педали, школа беговела и взрослые не догонят

14:34, 04.06.2017 26 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани в 11-й раз проходит детская велосипедная гонка «Обгоняй-ка!». В соревнованиях участвуют юные велосипедисты в возрасте от двух до 14 лет. В программе мероприятия – беговельные соревнования от двух до пяти лет, велосипедная гонка от двух до 14 лет, соревнования по фигурному вождению велосипеда, веселые игры с аниматорами.

комментарии 2

комментарии

  • Аля Халикова 05 июня
    Наша любимая детская гонка! Спасибо за репортаж. Отличные фотографии!!
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    Анонимно 05 июня
    Да нам тоже понравилось! И фотки тоже! Но программу бы публиковали бы организаторы бы...
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