«Обгоняй-ка!»: крути педали, школа беговела и взрослые не догонят

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани в 11-й раз проходит детская велосипедная гонка «Обгоняй-ка!». В соревнованиях участвуют юные велосипедисты в возрасте от двух до 14 лет. В программе мероприятия – беговельные соревнования от двух до пяти лет, велосипедная гонка от двух до 14 лет, соревнования по фигурному вождению велосипеда, веселые игры с аниматорами.