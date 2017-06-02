«БЕЗДТП» на грузовике, «легковушке» и велосипеде: в Казани проходят тренинги по безопасному вождению

Со 2 по 4 июня в Казани возле здания УГИБДД по РТ проходят тренинги по безопасному вождению для начинающих водителей. Тренеры рассказывают о том, что нужно делать при возникновении аварийной ситуации, экстренном торможении, а также как управлять скоростными режимами, контролировать пространство вокруг автомобиля, как выбрать оптимальную дистанцию и как правильно совершать обгон.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым