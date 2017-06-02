«БЕЗДТП» на грузовике, «легковушке» и велосипеде: в Казани проходят тренинги по безопасному вождению

14:12, 02.06.2017 39
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Со 2 по 4 июня в Казани возле здания УГИБДД по РТ проходят тренинги по безопасному вождению для начинающих водителей. Тренеры рассказывают о том, что нужно делать при возникновении аварийной ситуации, экстренном торможении, а также как управлять скоростными режимами, контролировать пространство вокруг автомобиля, как выбрать оптимальную дистанцию и как правильно совершать обгон.

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