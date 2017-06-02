Дети, гидранты и пожарный план: как инспектора госпожнадзора проверяли летний лагерь

12:33, 02.06.2017 31 9
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сотрудники государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Татарстан продолжают профилактические осмотры летних детских оздоровительных лагерей. С очередной плановой проверкой инспектора пришли в лагерь «Пламя», расположенный в лесном массиве Кировского района Казани.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 02 июня
    Название лагеря прямо скажем провоцирует, чтобы его проверили на пожарную безопасность))
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    Анонимно 02 июня
    :)
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  • Анонимно 02 июня
    25я фотка "мдээээ"))
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    Анонимно 02 июня
    ну чего, просто моргнула девчонка)
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  • Анонимно 02 июня
    И как, результаты проверки удовлетворили?
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  • Анонимно 02 июня
    что так детей мало?
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    Анонимно 02 июня
    смены не начались еще наверное
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  • Анонимно 02 июня
    Симпатичная обстановка!
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    Анонимно 02 июня
    да, неплохо там
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