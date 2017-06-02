Дети, гидранты и пожарный план: как инспектора госпожнадзора проверяли летний лагерь

Сотрудники государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Татарстан продолжают профилактические осмотры летних детских оздоровительных лагерей. С очередной плановой проверкой инспектора пришли в лагерь «Пламя», расположенный в лесном массиве Кировского района Казани.
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