«Зеленые уголки» от банка «Аверс» для пациентов ДРКБ

10:05, 02.06.2017 12
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Банк «Аверс» постоянно участвует в озеленении территории Детской республиканской клинической больницы. В Международный день защиты детей сотрудники банка высадили на территории клиники цветы и декоративные кустарники, создав яркие клумбы, а также приняли участие в празднике открытия спортивного городка.

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