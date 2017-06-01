«Кожаный мяч»: как юные казанские футболисты сражаются за звание лучших

15:27, 01.06.2017 39 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на базе стадиона «Тасма» в Казани прошли соревнования по футболу «Кожаный мяч». Участниками турнира стали 24 команды, выступающие в 3 возрастных категориях и представляющие районы Казани.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 июня
    Фотки - норм!
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  • Анонимно 02 июня
    Мяч то был хоть разок у игроков Кировского района?! )))
    Суда по фоткам - нет )))
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  • Анонимно 02 июня
    Больше таких турниров и,главное, потом хороших игроков поддержать и к себе в рубин
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