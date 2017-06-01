«Кожаный мяч»: как юные казанские футболисты сражаются за звание лучших

Сегодня на базе стадиона «Тасма» в Казани прошли соревнования по футболу «Кожаный мяч». Участниками турнира стали 24 команды, выступающие в 3 возрастных категориях и представляющие районы Казани.
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