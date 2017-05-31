«Елена распрекрасная, милая и властная», «Конвой, вперед!» и соло на волынке: как в Казани выбирали «Мисс УИС»

Сегодня в Казани прошел финал регионального этапа всероссийского конкурса "Мисс УИС". Ранее представительницы уголовно-исполнительной системы соревновались в профессиональной, физической и огневой подготовке: они пробежали кросс, показали уровень владения боевыми приемами борьбы, прошли тесты на знание своей служебной деятельности и постреляли из пистолета Макарова. Сегодня на базе межрегионального учебного центра УФСИН России по РТ участницы конкурса представили свои творческие номера.