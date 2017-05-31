Новый допофис банка «Аверс» в Нижнекамске

В Нижнекамске состоялось торжественное открытие нового дополнительного офиса банка «Аверс» на проспекте Мира, 11. В мероприятии приняли участие члены совета директоров и правления банка, партнеры и клиенты. В новом офисе банка доступен весь спектр банковских услуг для физических лиц — потребительское и ипотечное кредитование, оформление банковских карт, открытие вкладов, платежи и обмен валют. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банк предлагает кредитные продукты на привлекательных условиях и услуги по расчетно-кассовому обслуживанию по выгодным тарифам.





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