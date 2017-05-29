Финал 30-го Нуриевского: фестивальный гала-концерт от Андриса Лиепы

Двумя гала-концертами на сцене ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля завершается двухнедельная программа тридцатого фестиваля классического балета им. Рудольфа Нуриева. Финал каждого фестиваля — два гала-концерта с повторяющейся программой. На этот раз их постановщиком доверено быть знаменитому танцовщику и хореографу Андрису Лиепе.

