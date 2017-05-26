«Казаньоргсинтез» отпраздновал День химика

Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности Татарстана – День химика - «Казаньоргсинтез» по традиции отметил в ДК Химиков. Во время официальной части праздника отличившиеся работники предприятия были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами ОАО «ТАИФ», а также российских и татарстанских министерств и ведомств.