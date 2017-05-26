«Казаньоргсинтез» отпраздновал День химика

14:58, 26.05.2017 17 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности Татарстана – День химика - «Казаньоргсинтез» по традиции отметил в ДК Химиков. Во время официальной части праздника отличившиеся работники предприятия были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами ОАО «ТАИФ», а также российских и татарстанских министерств и ведомств.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 мая
    Молодцы!

    Настоящие химики!

    И ДК Химиков содержат на балансе.

    Поздравляю!
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