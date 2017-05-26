Выпускной на Фабрике предпринимательства-2017: «моя команда лучшая» и голосование за самые яркие проекты

14:05, 26.05.2017 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в День предпринимателя в Казани состоялся выпускной участников образовательного проекта «Фабрика предпринимательства». После трехмесячного курса тренингов от наставников, практикующих профессионалов они представили итоги своего обучения.

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