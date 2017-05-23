День химика-2017: полезные «магические шары», пробирки с цветными «конфетками», полистиролы на любой вкус и «Иванушки International» — под занавес

Сегодня столица нефтехимии Татарстана вновь принимала тысячи гостей. Повод в конце мая традиционный — празднование Дня работника химической и нефтехимической отрасли России. Слова поздравлений и благодарности, заслуженные награды, концертные номера, а под занавес выступление кумиров 90-х - группы «Иванушки International».
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