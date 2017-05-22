Рустам Минниханов — снова в «Штабе»: креатив в плазме, смартфонах и виртуальной реальности

17:58, 22.05.2017 25 3
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов побывал в резиденции креативной индустрии «Штаб», где ему представили последние достижения молодежи.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 мая
    крутые штучки!
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  • Анонимно 22 мая
    Непринужденная обстановка)
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  • Анонимно 22 мая
    Что-то ещё не изобрели в Японии, Тайване... И мы заполнили нишу?
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