Фарид Мухаметшин в галстуке и без него: на трибуне и в хороводе, в президиуме и на красной дорожке

Председатель Госсовета Республики Татарстан, руководитель политсовета Татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия», председатель совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин накануне отметил свой юбилей. Фарид Хайруллович не только известный политик и общественный деятель. Он страстный любитель раритетных авто, увлеченный болельщик, заядлый бильярдист, преданный поклонник искусств и наук, опытный наставник молодежи и просто душевный человек. Фоторепортаж «Реального времени» тому подтверждение.
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