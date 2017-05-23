Фарид Мухаметшин в галстуке и без него: на трибуне и в хороводе, в президиуме и на красной дорожке

07:00, 23.05.2017 70 10
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  • Торжественное собрание, посвященное 25-летию становления парламентаризма в современной истории Татарстана. 30.05.2015
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  • «Изге Болгар жыены». 14.06.2015
    Роман Хасаев
  • «Изге Болгар жыены». 14.06.2015
    Роман Хасаев
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  • Праймериз «Единой России» по выбору кандидата в президенты РТ. 27.06.2015
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  • Нефтяной саммит — 2015. 9.07.2015
    Максим Платонов
  • Второй этап городской партийной конференции местного отделения «Единой России». 22.07.2015
    Максим Платонов
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    Максим Платонов
  • Матч Россия — США чемпионата мира по водным видам спорта. 27.07.2015
    Максим Платонов
  • Матч Россия — США чемпионата мира по водным видам спорта. 27.07.2015
    Максим Платонов
  • Матч Россия — США чемпионата мира по водным видам спорта. 27.07.2015
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  • Соревнования по хай-дайвингу на чемпионате мира по водным видам спорта. 5.08.2015
    Роман Хасаев
  • Международный фестиваль исторической техники. 28.08.2015
    Роман Хасаев
  • Международный фестиваль исторической техники. 28.08.2015
    Роман Хасаев
  • XI Казанский международный фестиваль мусульманского кино. 5.09.2015
    Роман Хасаев
  • 25-летие ГК «ТАИФ». 24.09.2015
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  • 25-летие ГК «ТАИФ». 24.09.2015
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  • Сессия Госсовета РТ. 17.10.2015
    Михаил Козловский
  • Заседание политсовета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век». 26.10.2015
    Роман Хасаев
  • Седьмая Российско-германская конференция молодых лидеров. 29.10.2015
    Роман Хасаев
  • Вручение I Республиканской премии в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова, 7.11.2015
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  • Совместное заседание Совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям и комиссии Общественной палаты РФ. 4.12.2015
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  • Награждение лауреатов конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». 4.03.2016
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  • Заседание авторетроклуба «ГАЗ-21 Волга», посвященное открытию сезона. 31.03.2016
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Председатель Госсовета Республики Татарстан, руководитель политсовета Татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия», председатель совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин накануне отметил свой юбилей. Фарид Хайруллович не только известный политик и общественный деятель. Он страстный любитель раритетных авто, увлеченный болельщик, заядлый бильярдист, преданный поклонник искусств и наук, опытный наставник молодежи и просто душевный человек. Фоторепортаж «Реального времени» тому подтверждение.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 23 мая
    Да постарел башкир
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  • Анонимно 23 мая
    я тоже люблю раритетные авто, с юбилеем!
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  • Анонимно 23 мая
    В тюбетейках и темных очках крутые красивые мужчины!)
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    Анонимно 23 мая
    да, хороши!
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  • Анонимно 23 мая
    12,13 фото классные :)
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  • Анонимно 23 мая
    Сколько трогательных моментов запечатлено на этих фотографиях! Особенно с пожилыми людьми, прямо милота!
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    Анонимно 23 мая
    да, здорово, что на память остались такие фото
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  • Анонимно 23 мая
    спасибо Михаилу Козловскому за такие чудные кадры) и так много!
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  • Анонимно 23 мая
    Ретроавто красивые
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  • Анонимно 23 мая
    жаль из молодости нет кадров
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