Юбилей митрополита Феофана: поздравления от Патриарха и президента

15:24, 21.05.2017 24
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Феофан отмечает 70-летие. Торжества начались еще вчера, с вечерней службы в Крестовоздвиженском соборе и продолжились сегодня в Благовещенском соборе Кремля, где гости и владыка отслужили литургию. Среди приехавших поздравить митрополита Феофана – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Патриархии.

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