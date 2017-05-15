​Кто на велосипедах, а кто пешком, но с палками. Физкультурный флешмоб от казанских студентов-медиков

20:33, 15.05.2017 21 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня студенты КГМУ провели очередное мероприятие в рамках ежегодной акции «Мы здоровы – присоединяйтесь!». В парке Горького будущие медики организовали массовую зарядку, велопробег и фестиваль скандинавской ходьбы.

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