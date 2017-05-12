Три дня спасательных работ на завалах и захват террористов: как в Казани проходят учения МЧС

В Казани проходят масштабные учения МЧС: более трех суток подряд - 11, 12 и 13 мая - спасатели Казанского и Набережночелнинского поисково-спасательного отряда, а также их коллеги из Нижегородской области и Удмуртии тренируются спасать пострадавших при крупных техногенных авариях в результате землетрясений, обрушений, взрывов.

В поисках пострадавших спасателям не раз приходилось пробивать бетонные плиты, ломать и разбирать кирпичную кладку, работать в средствах защиты от химической аварии. Особенность учений еще и в том, что спасатели могут столкнуться со множеством неожиданных ситуаций, которые возможны во время крупной ЧС. Так, вдруг на месте спасательной операции появились неизвестные, угрожая оружием, они захватили в заложники двух психологов МЧС и скрылись в полуразрушенном здании. Террористов удалось захватить без единого выстрела.