День Победы в Казани: военный вальс под духовой оркестр на Кремлевской набережной

18:57, 06.05.2017 38 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на Кремлевской набережной в Казани на фестиваль «Музыка победы в парках и скверах» собрались духовые оркестры со всей республики. Фестиваль – часть федерального проекта «Историческая память». Его цель - популяризация духового искусства и возрождение традиции отдыха в парковых зонах, которая была утрачена в конце прошлого столетия.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 06 мая
    Настоящий праздник!
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  • Анонимно 06 мая
    вот респект и уважуха тем, кто подобные фестивали на открытом воздухе устраивает, очень круто! спасиб)
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  • Анонимно 06 мая
    ох, бабулечки,старички!... здоровья вам!
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  • Анонимно 06 мая
    Почему фонтаны не работают?
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  • Анонимно 07 мая
    Да, были времена... Хорошее, стоящее дело. Музыка -душа человека.
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