День Победы в Казани: военный вальс под духовой оркестр на Кремлевской набережной

Сегодня на Кремлевской набережной в Казани на фестиваль «Музыка победы в парках и скверах» собрались духовые оркестры со всей республики. Фестиваль – часть федерального проекта «Историческая память». Его цель - популяризация духового искусства и возрождение традиции отдыха в парковых зонах, которая была утрачена в конце прошлого столетия.