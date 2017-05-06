День победы в Казани: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»

16:07, 06.05.2017 27 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня члены Молодежной ассамблеи народов Татарстана возложили цветы к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату. В церемонии принял участие председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 06 мая
    Благое дело!
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  • Анонимно 06 мая
    трогательные фотографии
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  • Анонимно 06 мая
    жаль, погода не очень
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  • Анонимно 06 мая
    Девочка в костюме с венком красивая какая) Не замёрзла она ждать своего выступления?
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  • Анонимно 06 мая
    хаха) солдатики забавные
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