«Казаньоргситез» поздравил ветеранов с Днем Победы

«Казаньоргсинтез» провел в ДК Химиков торжественное мероприятие, участниками которого стали бывшие сотрудники КОСа - ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий в горячих точках. Предприятие традиционно устраивает для них такие праздники.
Гости посмотрели концертную программу, а затем получили подарки в виде материальной помощи и приняли участие в чаепитии.
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