«Казаньоргситез» поздравил ветеранов с Днем Победы

13:20, 06.05.2017 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

«Казаньоргсинтез» провел в ДК Химиков торжественное мероприятие, участниками которого стали бывшие сотрудники КОСа - ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий в горячих точках. Предприятие традиционно устраивает для них такие праздники.

Гости посмотрели концертную программу, а затем получили подарки в виде материальной помощи и приняли участие в чаепитии.

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