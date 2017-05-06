«Казаньоргситез» поздравил ветеранов с Днем Победы

«Казаньоргсинтез» провел в ДК Химиков торжественное мероприятие, участниками которого стали бывшие сотрудники КОСа - ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий в горячих точках. Предприятие традиционно устраивает для них такие праздники.

Гости посмотрели концертную программу, а затем получили подарки в виде материальной помощи и приняли участие в чаепитии.