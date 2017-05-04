«Просмотрено цензурой»: в Госкомитете по архивному делу открылась выставка писем с фронта

14:34, 04.05.2017 37 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В выставочном зале Госкомитета РТ по архивному делу открылась выставка «Письма военных лет». На ней представлены письма, хранящиеся в Государственном и муниципальных архивах Республики Татарстан, написанные участниками и современниками Великой Отечественной войны. На выставке побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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