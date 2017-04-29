Праздник добрых поступков. В Казани наградили победителей конкурса «Благотворитель года»

Сегодня в КРК «Пирамида» прошло награждение победителей Республиканского конкурса «Благотворитель-2016». В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководители республиканских министерств и ведомств, депутаты Госсовета РТ.
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