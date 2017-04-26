Память – погибшим, благодарность – живым. В Казани вспомнили подвиг ликвидаторов Чернобыльской аварии

Сегодня, в 31-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в сквере на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана прошел митинг, посвященный подвигу участников ликвидации техногенной катастрофы ХХ века.
Ежегодно 26 апреля в России проходят памятные мероприятия, посвященные участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 2003 года этот день провозглашен Организацией Объединенных Наций Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии