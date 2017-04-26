Память – погибшим, благодарность – живым. В Казани вспомнили подвиг ликвидаторов Чернобыльской аварии

13:26, 26.04.2017 40 5
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в 31-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в сквере на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана прошел митинг, посвященный подвигу участников ликвидации техногенной катастрофы ХХ века.

Ежегодно 26 апреля в России проходят памятные мероприятия, посвященные участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 2003 года этот день провозглашен Организацией Объединенных Наций Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 26 апр
    Молодцы казанцы!
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  • Анонимно 26 апр
    Мой двоюродный брат был чернобыльцем. В этом году этот день мы отмечаем без него.Вечная память этим людям. Скорбим. Неповторяйся больше, Чернобыль.
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  • Анонимно 26 апр
    Хорошие фотки, добрые
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  • Анонимно 26 апр
    Светлая память
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  • Анонимно 26 апр
    столько фамилий, столько людей...
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