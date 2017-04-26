Память – погибшим, благодарность – живым. В Казани вспомнили подвиг ликвидаторов Чернобыльской аварии

Сегодня, в 31-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в сквере на пересечении проспектов Ямашева и Амирхана прошел митинг, посвященный подвигу участников ликвидации техногенной катастрофы ХХ века.



Ежегодно 26 апреля в России проходят памятные мероприятия, посвященные участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 2003 года этот день провозглашен Организацией Объединенных Наций Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.