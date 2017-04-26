Утро 26 апреля в сквере Тукая. В Казани отмечают 131 год со дня рождения «солнца татарской поэзии»

13:12, 26.04.2017 22 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня исполняется 131 год со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. По этому случаю цветы к памятнику писателю в сквере его имени возложили президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, члены правительства республики, руководители министерств и ведомств, депутаты республиканского парламента, деятели культуры и искусства.

комментарии 1

комментарии

  • Damir Nabi 27 апр
    Елыга бер генә көн искә төшерәбез шул... калган 364... көн урысча.....
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