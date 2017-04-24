«Я помню! Я горжусь!» В Казани стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»

13:32, 24.04.2017 20 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани на улице Баумана стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры безвозмездно раздают всем желающим ленты, символизирующие героический подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Акция одновременно началась в 85 регионах страны. До Дня Победы на центральных улицах города раздадут 15 тыс. символических лент.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 24 апр
    надеюсь, с волонтерами проведена подготовительная работа, чтобы они еще и рассказывали в двух словах о том, что значит эта лента и как ее можно, а как не стоит использовать?
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    Анонимно 24 апр
    проведена! рассказывают активно
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  • Анонимно 24 апр
    Молодцы, молодежь!
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  • Анонимно 24 апр
    до дня победы еще много времени, зачем так рано начали раздавать? можно было за 2 дня начать
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  • Анонимно 24 апр
    Гвардейская лента окончательно стала георгиевской. В перспективе -трансформация акции "Бессмертный полк" в крестный ход. :)
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