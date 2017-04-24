«Я помню! Я горжусь!» В Казани стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»

Сегодня в Казани на улице Баумана стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры безвозмездно раздают всем желающим ленты, символизирующие героический подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Акция одновременно началась в 85 регионах страны. До Дня Победы на центральных улицах города раздадут 15 тыс. символических лент.
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