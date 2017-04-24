Тысяча активных приволжан: в Казани открылся форум «Сообщество»

Сегодня в Казан открылся форум активных граждан «Сообщество», собравший около тысячи участников из всех регионов Приволжского федерального округа. Мероприятие проводится Общественной палатой России во всех федеральных округах. Это уже третий в этом году форум после состоявшихся в Ярославле и Красноярске. В столице Татарстана его организуют впервые.
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