Тысяча активных приволжан: в Казани открылся форум «Сообщество»

Сегодня в Казан открылся форум активных граждан «Сообщество», собравший около тысячи участников из всех регионов Приволжского федерального округа. Мероприятие проводится Общественной палатой России во всех федеральных округах. Это уже третий в этом году форум после состоявшихся в Ярославле и Красноярске. В столице Татарстана его организуют впервые.

