Тысяча активных приволжан: в Казани открылся форум «Сообщество»

12:52, 24.04.2017 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казан открылся форум активных граждан «Сообщество», собравший около тысячи участников из всех регионов Приволжского федерального округа. Мероприятие проводится Общественной палатой России во всех федеральных округах. Это уже третий в этом году форум после состоявшихся в Ярославле и Красноярске. В столице Татарстана его организуют впервые.

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