Открытие «Синологии» в Казани: приветственные транспаранты, выставка книг Конфуция и гигантский красный шарф вместо ленточки

16:33, 21.04.2017 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие научно-образовательного центра «Синология». Гостем церемонии стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй.

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