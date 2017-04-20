«Познакомились, когда сдавали кровь»: как в Казани проходит Национальный день донора

Сегодня в России - Национальный день донора. Фотокорреспондент «Реального времени» побывал в Республиканском центре крови и посмотрел, как проходила массовая сдача крови.



В этот же день здесь прошла акция «Твори добро!» от Академии творческой молодежи Республики Татарстан и было подписано соглашение о сотрудничестве по развитию добровольного массового донорства крови и ее компонентов между центром и Татарстанским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».