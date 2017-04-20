«Увидеть, чтобы помнить»: мультимедийная выставка «Жизнь» расскажет казанцам о войне

12:14, 20.04.2017 22 6
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» начала работу мультимедийная выставка «Жизнь», посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Выставка рассказывает о войне через соединение мультимедиа-технологий и кинематографа, звука и игры света на огромных экранах. События войны предстают ожившими картинами, где каждый услышит голос войны, звуки победы и увидит жизнь. Достичь эффекта присутствия помогут широкоформатные проекторы и 40-метровый экран с синхронизированным музыкальным сопровождением.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Обязательно схожу.
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  • Анонимно 20 апр
    Хорошие кадры
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  • Анонимно 20 апр
    Хорошие кадры, но это уже прошлый век. Где-нибудь в восьмидесятых годах прошлого века такое бы действительно смотрелось. Сейчас так, обычная выставка.
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    Анонимно 20 апр
    не помешает и таким образом напомнить о былом
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  • Анонимно 20 апр
    Наискучнейшая выставка
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  • Анонимно 21 апр
    Хотелось бы спросить у Черепанова, а правда ли , что на фотографии "Комбат с пистолетом, поднимающий солдат в атаку" изображен уроженец Татарстана?Когда-то об этом прочла. Фамилия русская, но я её не запомнила.
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