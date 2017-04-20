«Увидеть, чтобы помнить»: мультимедийная выставка «Жизнь» расскажет казанцам о войне

Сегодня в выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» начала работу мультимедийная выставка «Жизнь», посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Выставка рассказывает о войне через соединение мультимедиа-технологий и кинематографа, звука и игры света на огромных экранах. События войны предстают ожившими картинами, где каждый услышит голос войны, звуки победы и увидит жизнь. Достичь эффекта присутствия помогут широкоформатные проекторы и 40-метровый экран с синхронизированным музыкальным сопровождением.