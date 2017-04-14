«Антигона» от башкирского драмтеатра: премьеру спектакля представили в Казани

23:33, 14.04.2017 25
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Казани проходят гастроли Башкирского академического драматического театра имени Мажита Гафури. Башдрамтеатр привез в столицу Татарстана девять спектаклей, среди которых историческая драма, две комедии, два детских спектакля и премьеру сезона — «Антигону» в постановке главного режиссера Камаловского театра Фарида Бикчантаева.

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