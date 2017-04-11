Кубок ЕКВ в Казани: волейболистки «Динамо» оказались сильнее итальянок

Сегодня женская казанское волейбольная команда «Динамо» провела домашний матч против итальянской дружины «Юнет Ямамай» в рамках финала плей-офф Кубка ЕКВ. Встреча завершилась со счетом 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 25:22). В составе казанской команды самой результативной стала Элица Василева с 26 набранными очками, у «Юнет Ямамай» 23 очка на счету Валентина Дьюф. Ответная игра пройдет в Италии 15 апреля.
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