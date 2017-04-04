Питчинг кинопроектов, конкурс сценариев и киножурналистика: в Казани настало «Время кино»

Сегодня в Казани стартовал III всероссийский форум «Время кино». Его работа проходит сразу на нескольких площадках: в кинотеатре «Мир», в КФУ и в отеле «Ногай». Форум-интенсив, который пройдет с 4 по 6 апреля, работает в трех направлениях: «Питчинг кинопроектов» (Россия), «Республиканский сценарный конкурс» (Татарстан) и «Киножурналистика» (Казань).
В форуме участвуют молодые кинематографисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов Татарстана, Башкортостана, Алтая, Иркутской, Свердловской и Челябинской областей, Карелии, Удмуртии, Чувашии, Чечни.
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