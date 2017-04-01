На экране – как на поле. В Казани проходит чемпионат РФПЛ по киберфутболу

Сегодня в КРК «Пирамида» начались игры плей-офф чемпионата РФПЛ по киберфутболу. Казанский «Рубин» на турнире представляет Антон Жуков. Всего участие в чемпионате принимают 20 спортсменов: 16 представителей клубов РФПЛ и четверо, успешно преодолевшие отборочный этап.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым