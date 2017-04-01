На экране – как на поле. В Казани проходит чемпионат РФПЛ по киберфутболу

19:36, 01.04.2017 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в КРК «Пирамида» начались игры плей-офф чемпионата РФПЛ по киберфутболу. Казанский «Рубин» на турнире представляет Антон Жуков. Всего участие в чемпионате принимают 20 спортсменов: 16 представителей клубов РФПЛ и четверо, успешно преодолевшие отборочный этап.

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