Узбекский плов, кавказский шашлык и «Пробуждение земли»: как в Казани отмечали Науруз

15:44, 25.03.2017 54 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в новогодней деревне «Ханский двор» на Казанском ипподроме состоялось празднование Науруза – Нового года в иранской и тюркской традиции. В мероприятии приняли участие представители 8 национально-культурных автономий Ассамблеи народов Татарстана, в которую входят узбеки, азербайджанцы, таджики, киргизы, казахи, башкиры, туркмены и афганцы. Праздник начался с массовой хореографической композиции «Пробуждение земли» и продолжился концертом национальных коллективов.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 марта
    Узбеки - часть татар. Кавказские тюрки - тоже татары.
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