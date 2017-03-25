Узбекский плов, кавказский шашлык и «Пробуждение земли»: как в Казани отмечали Науруз

Сегодня в новогодней деревне «Ханский двор» на Казанском ипподроме состоялось празднование Науруза – Нового года в иранской и тюркской традиции. В мероприятии приняли участие представители 8 национально-культурных автономий Ассамблеи народов Татарстана, в которую входят узбеки, азербайджанцы, таджики, киргизы, казахи, башкиры, туркмены и афганцы. Праздник начался с массовой хореографической композиции «Пробуждение земли» и продолжился концертом национальных коллективов.
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