Помнить всех поименно. В «Углу» представили спектакль, основанный на свидетельствах жертв репрессий

Сегодня в «Углу» представили документальный спектакль «Свидетели», показанный прошлым летом в подземной галерее на улице Баумана в Казани в рамках «Арт-подготовки» и перенесенный теперь в стационарный зал. Спектакль состоит из реальных историй, из судеб людей, попавших в мясорубку репрессий.