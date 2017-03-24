Помнить всех поименно. В «Углу» представили спектакль, основанный на свидетельствах жертв репрессий

23:38, 24.03.2017 30
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в «Углу» представили документальный спектакль «Свидетели», показанный прошлым летом в подземной галерее на улице Баумана в Казани в рамках «Арт-подготовки» и перенесенный теперь в стационарный зал. Спектакль состоит из реальных историй, из судеб людей, попавших в мясорубку репрессий.

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