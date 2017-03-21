​Движки от Cummins для российских комбайнов и бульдозеров. На набережночелнинкском СП запустили новую сборочную линию

Сегодня в Набережных Челнах на совместном российско-американском предприятии «КАММИНЗ КАМА», созданном еще в 2006 году по инициативе автогиганта и корпорации Cummins Inc. запустили новую сборочную линию двигателей Cummins. Семейство двигателей серии L уже нашло свое применение на тяжелых грузовиках и шасси КАМАЗ-6520, а локализованную версию в перспективе установят на сельскохозяйственную и внедорожную технику таких российских производителей как комбайны «Ростсельмаш», бульдозеры «Четра».
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