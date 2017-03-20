Мәхәббәт чишмәсе для Исламии Махмутовой: в Нацбиблиотеке РТ собрались поклонники творчества актрисы

21:07, 20.03.2017 25
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Национальной библиотеке Республики Татарстан прошла встреча с заслуженной артисткой РСФСР, народной артисткой Татарстана Исламией Махмутовой. Вечер, посвященный творчеству известной артистки, собрал вместе деятелей культуры и искусства, любителей литературы и театра.

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