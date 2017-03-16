«Созвездие-2017»: юные таланты на сцене и за кулисами

Сегодня в Казани прошел гала-концерт 26-го молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-2017». В этом году участие в городском этапе фестиваля приняли более 3800 юных талантов в возрасте от 5 лет до 21 года. За призовые места казанцы боролись в следующих номинациях: «Конферанс», «Хореография», «Театр моды», «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», а также «Вокально-инструментальные ансамбли».