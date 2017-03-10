Антикоррупционная комиссия в Кремле: как главы районов отчитывались о работе над ошибками

17:48, 10.03.2017 18
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Разбазаривание муниципальных земель и преследование чиновниками личных интересов в Татарстане сегодня стали темами антикоррупционного совещания в Казанском кремле. Президент Татарстана потребовал безоговорочного соблюдения принципа верховенства закона и необходимости начинать с себя.

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