«Наша жизнь»: пациентам детского хосписа устроили праздник

17:59, 01.03.2017 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Театрализованное представление показали сегодня пациентам детского хосписа студенты Казанского театрального училища. Организаторами праздника для детей, находящихся в хосписе, выступили депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров и активисты МГЕР. В конце праздника гости угостили ребят сладкими подарками.

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