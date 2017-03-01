Глазами президента: рыбалка с сыном, смог китайских мегаполисов и закалка у Голубого озера

Совещания, встречи и конференции, деловые поездки — официальная жизнь главы Татарстана Рустама Минниханова хорошо известна жителям республики благодаря работе президентской пресс-службы. Но не менее, а может быть, и более интересен взгляд изнутри: что привлекло внимание главы республики в дороге и рядом с домом и удостоилось быть пойманным в объектив? Увиденным президент делится с подписчиками своего блога в социальной сети «ВКонтакте». К 60-летию Рустама Минниханова «Реальное время» представляет вниманию читателей подборку лучших фотографий из блога главы республики.