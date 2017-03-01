Глазами президента: рыбалка с сыном, смог китайских мегаполисов и закалка у Голубого озера

10:00, 01.03.2017 120 16
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Совещания, встречи и конференции, деловые поездки — официальная жизнь главы Татарстана Рустама Минниханова хорошо известна жителям республики благодаря работе президентской пресс-службы. Но не менее, а может быть, и более интересен взгляд изнутри: что привлекло внимание главы республики в дороге и рядом с домом и удостоилось быть пойманным в объектив? Увиденным президент делится с подписчиками своего блога в социальной сети «ВКонтакте». К 60-летию Рустама Минниханова «Реальное время» представляет вниманию читателей подборку лучших фотографий из блога главы республики.

комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    приятные сюжеты - необычные ракурсы ( например стадион с открытой крышей)
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  • Анонимно 01 марта
    92-я фотография это ппц, конечно))
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    Анонимно 01 марта
    а че это, я не понял? в чем композиция этой фотки?
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  • Анонимно 01 марта
    Потрясающая подборка, лучше всего показывает прекрасный внутренний мир нашего президента Рустама Нургалеевича! Только такой человек так может видеть прекрасное!
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  • Анонимно 01 марта
    А беляши знатные!!! Лайк Президенту!
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  • Анонимно 01 марта
    наш дорогой продвинутый пользователь соцсетей) не все могут похвалиться таким президентом)
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  • Анонимно 01 марта
    10 баллов вашим искателям) отличные кадры подобрали к ДР РНМ
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  • Анонимно 01 марта
    красивые фотки :)
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  • Анонимно 01 марта
    Чудные кадры, талант фотографа
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    Анонимно 01 марта
    +1)
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  • Анонимно 01 марта
    это его сын с двумя рыбами?
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  • Анонимно 01 марта
    Столько красивых пейзажей, красивых сооружений, красивых людей! Красота везде!
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  • Анонимно 01 марта
    а президент-то у нас - фотограф! С юбилеем Рустам Нургалиевич
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  • Анонимно 01 марта
    только, наверное, такой человек и может понимать красоту нашей природы...
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  • Анонимно 01 марта
    айфон или самунг?
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  • Анонимно 01 марта
    фотограф щелкает а он выкладывает и все верят
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